এক মার্কিন মুক্তিযোদ্ধা

সবশেষে আসে ২৫ মার্চের গণহত্যা। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এস এস নেওয়াজ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বলিষ্ঠ সমর্থন জানান। পাকিস্তান সরকার তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অজানা আশঙ্কা নিয়েও তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনে অটল থাকেন।

বড় পাকিস্তানি কমিউনিটির মধ্যে মাত্র চার-পাঁচজন বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে মুক্তি আন্দোলন চালানো ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। এখানেও এগিয়ে আসেন এড লুইস। মূলত তিনি ছিলেন বলেই তরুণদের পক্ষে অসংখ্য সেমিনার করা ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন তোলা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের পতাকার তিন রং নিয়ে (তখন লাল বৃত্তের ভেতর সোনালি মানচিত্র ছিল) প্রচুর কার-স্টিকার বিলি করেন, যেগুলোতে লেখা ছিল—‘Victory to Bangladesh’, ‘Joi Bangla’ (তখন এভাবেই লিখেছিলেন), ‘Stop Genocide in Bangladesh’, ‘Pakistan, take off your bloody hands’। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় মানুষের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার চলতে থাকে।

দেশ থেকে বারো হাজার মাইল দূরে ভিনদেশি এড লুইসের বাসা হয় ওঠে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের নীড়। দেশ স্বাধীনের পর এড লুইস বাংলাদেশে যান তাঁর পরিবার নিয়ে; নিজের ‘নতুন স্বাধীন দেশ’ দেখাতে।