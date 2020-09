সুশাসনের বার্তা আগে ওয়াশিংটনে পৌঁছাও

জর্জ হাসতে থাকলেন। বললেন, পাইরোগি কিচেনের মালিককে কৌতুকটি শুনিয়ে গেলে মন্দ হয় না! নতুন বন্ধু সু’কে খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর। মোবারকেরও। হাঁটতে হাঁটতে পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া নগর দেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই নগর নিয়ে জর্জ বলে যাচ্ছেন, আমেরিকার ইতিহাসের শুরুর দিনগুলো।

শাহানা বলছেন, এসব পড়তে যেমন শিহরণ লাগে। কোন আমেরিকানের কাছ থেকে এসবের গল্পও শুনতেও ভালো লাগে!

জর্জ বলে যাচ্ছেন, পেনসিলভানিয়া রাজ্যের এই নগর আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বের নগরী। এখান থেকেই ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা আসে। আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারদের অন্যতম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। একজন প্রকাশক ছিলেন। সাংবাদিকতা করেছেন। সহিসংতার নানা পথ পেরিয়ে আজকের যুক্তরাষ্ট্র বিনির্মাণে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কথা তন্ময় হয়ে শুনছেন শাহানা। জর্জ বলছেন ফ্রাঙ্কলিনের বিখ্যাত সেই উক্তি, ‘Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.’

জনগণের নিরাপত্তা দেওয়ার নামে ন্যূনতম স্বাধীনতা হরণ করে যে সমাজ, সে সমাজ নিরাপত্তা বা স্বাধীনতা-কোনোটাই পাওয়ার দাবি রাখে না! এ কথাটি আজকের দিনের শাসকদের আরও বড় করে জানান দেওয়া দরকার!

ট্রাম্প যে বলছেন দেশের নিরাপত্তা নেই। নাগরিক আন্দোলনের নগরগুলোতে তহবিল কেটে দেওয়ার কথা বলছেন!

-ঠিক নয় বন্ধু! এ খুবই ভুল কাজ হচ্ছে। কে শোনাবে তাঁকে এসব কথা?

শাসকেরা যে অন্ধ হয়ে যায়! এরা ক্ষমতায় থাকার জন্য অজানা শত্রুর ভয় দেখায়। জানা সমস্যাকে এরা এড়িয়ে চলে। কারণ সমস্যাগুলো যে তাদের নিজের তৈরি করা।

জর্জ এবার মোবারকের পিঠে হাত দিয়ে বলেন, বন্ধু তোমার সঙ্গে যে আমার বন্ধুত্ব তার জন্যও আমি এই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে অনুসরণ করি।

মোবারক বোকার মতো তাকান।