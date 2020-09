সত্য–মিথ্যার পার্থক্যই বোঝেন না ট্রাম্প

মোবারক জানালেন, তাঁর ফোন গাড়িতে রেখে এসেছেন। আমি যেন ফাতিমাকে কল দিই। ভিডিও কলে নাতালিয়াকে হ্যাপি বার্থডে জানানোর মুহূর্তে যুক্ত থাকবেন ফাতিমা। মোবারকের কথা শেষ হওয়ার আগেই কাজটি করি। ভিডিও কলে দ্রুত ফাতিমাকে দেখে নিচ্ছি। মোবারক ফোনটি তার কাছে দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শাহানা তাঁর আইফোনে পাবলো নেরুদার কবিতাটি ছেড়ে দিলেন—

I want you to live while I wait for you, asleep,

I want for your ears to go on hearing the wind,

for you to smell the sea that we loved together

and for you to go on walking the sand where we walked.

নাতালিয়ার চোখ ভিজে গেছে। সুখের কান্না দেখে শাহানাও তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন। আমার হাতের মুঠোফোনে ফাতিমার কথা শোনা যাচ্ছে। ফোনটি নাতালিয়াকে এগিয়ে দিই!

জর্জের কাঁধে আলিঙ্গনাবদ্ধ ভালোবাসার এক হাত রেখে নাতালিয়া বলছেন, সু’কে করা প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিয়ে দিই।

আকবর রেস্টুরেন্টের গোলাপি বাতি উজ্জ্বল হয়ে পড়ছে নাতালিয়ার মুখে। জর্জ চশমার কাচে আবার ন্যাপকিন ঘষছেন।

নাতালিয়া বলছেন, একমাত্র ভালোবাসার খেলায় দুই পক্ষই জয়ী হয়। কেউ হারে না। জয় হয় কেবলই ভালোবাসার!

