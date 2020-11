শুভবোধ সম্পন্ন মানবিক প্রজন্ম বিকশিত হোক

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাংলাদেশের ধর্ষণের প্রেক্ষাপট কীভাবে সৃষ্টি হয়? কয়েকটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই দিকটি সহজেই অনুমেয় হবে।

পরিবার থেকেই নেতিবাচক পুরুষকেন্দ্রিক আধিপত্যবাদের শিক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ষণের প্রেক্ষাপটের বীজ বপন করে ছেলে সন্তানটিকে অধিক প্রাধান্য আর কন্যা সন্তানকে যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন হলেও সন্তানকে মৌখিক, শারীরিক নানা রকম হেনস্তা শিকার হতে হয়। বেড়ে ওঠার প্রতিটি স্তরে পুরুষটি অবধারিতভাবে একপেশে আধিপত্যবাদ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। নারী-কন্যা-শিশুর অবস্থান ও অবদান অধিকাংশ পরিবারেই অনুচ্চারিত থেকে যায়। কোমলমতি নিষ্পাপ শিশুকে জানানো হয়, ছেলে বংশের বাতি, ছেলে সন্তান নিরাপত্তার বাহক ইত্যাদি। প্রতিনিয়ত এই চর্চা অজান্তেই বৈষম্যের শিক্ষা লালিত করে। একটি ছেলে গৃহঅভ্যন্তরে দেখে, তাঁর মা নিত্য কটূক্তি বা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন তার বাবা, শ্বশুর, প্রতিবেশী বা বাড়ি সদস্যদের কাছে ও কর্মক্ষেত্রে। পাশাপাশি তাঁর বোনটি বিবাহ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনে প্রতিদিন বৈষম্যের শিকার হয়ে বেড়ে উঠছে। নীরবতার সংস্কৃতির বলয়ে নারীকে শেখানো হয় ‘ভালো মেয়ে’ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, মুখ বুজে নিপীড়ন-অনাচার সহ্য করা। অধিকাংশ পরিবারেই শুধু পুরুষ সদস্য নয়, নারী-পুরুষ উভয়েই পরিবারের মেয়েটির প্রতি পরোক্ষভাবে দুর্বল, হীন আচরণ ধারণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ক্রমান্বয়ে এই আচরণগুলো নারীর জন্য আত্মমর্যাদাহীন নড়বড়ে এক মনোসামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে। নারী একজন স্বতন্ত্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। দার্শনিক ও চিন্তাবিদ সিমোন ডি বোভোয়ারের মতে, ‘Man is defined as a human being and woman as a female-whenever she behaves as a human being she is said to imitate the male. ‘নারীকে কেবল নারী রূপে আর পুরুষকে পরিপূর্ণ একজন মানুষ রূপে বিশ্বাস করা হয়। নারী কেবল একক নারী সত্তার আলোকে উপস্থাপিত হন আর তাঁর পূর্ণ মানবিক বিকাশের যেকোনো প্রয়াসে পুরুষকে অনুসরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।’