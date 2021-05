রবীন্দ্রনাথকে যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থাপনকারী বসন্ত কুমার রায়

কে এই বসন্ত কুমার রায়। বসন্ত কুমার রায় সম্পর্কে জানা যায় খুব কম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য বাঙালি ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুর পর নিউইয়র্ক টাইমস ১৯৪৯ সালের ৮ জুলাই মৃত্যু সংবাদে বলেছে, ‘বসন্ত কুমার রায়, একজন ভারতীয় লেখক এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। তিনি অনেক দিন ধরে এ দেশে অবস্থান করছেন এবং লিখছেন। গত রবিবার (৫ জুন) সেন্ট লুক হাসপাতালে মারা গেছেন...তিনি ছিলেন ওডিশায় জন্ম নেওয়া একজন ব্রাহ্মণ। ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট করেন। পরে সেখানে তিনি লেকচারার হিসেবে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রয়াত ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন।’

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত The Labor Revolt In India পুস্তিকায় ‘ইন্ডিয়া নিউজ সার্ভিসে’র সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ আছে। তিনি Rabindranath Tagore: The Man and His Poetry নামে রবীন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে নিউইয়র্কের ডওড, মিড অ্যান্ড কোম্পানি থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের গুপ্ত আন্দোলন নিয়ে রচিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ এর ইংরেজি অনুবাদ ‘Dawn Over India’র রচয়িতা।

বসন্ত কুমার রায় তাঁর বই Rabindranath Tagore: The Man and His Poetry এর সূচনা মন্তব্যে লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পেলেন তখন পর্যন্ত ওপেন কোর্ট ম্যাগাজিনে ছাপা আমার লেখাটিই ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একমাত্র প্রবন্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় আমার বক্তৃতা ভ্রমণের সময় ঠাকুরের একটি জীবনী গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার চাহিদা অনুভব করি আর তাই এই গ্রন্থটি লেখা।’ ২৫০ পৃষ্ঠার বইটিতে গ্রন্থপঞ্জী ব্যতীত পরিবার অধ্যায়, রোমান্টিক যুব কবি, বাস্তববাদী কবিতা, কবির রূপান্তর, আদর্শবাদ, ভক্তিমূলক কবিতা, শিলাইদহে কবি, ভারতীয় কবি হিসেবে জাতীয়তাবাদ-সর্বজনীনতা, ঠাকুর এবং বোলপুরের তাঁর মডেল স্কুল, সংগীত, ঠাকুরের দার্শনিক বার্তা, ঠাকুর এবং নোবেল পুরস্কার এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।