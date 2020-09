মার্কিন নির্বাচন মোটেই পানসে নয়

কবি হিগুচি ইচিওর চার লাইনের কবিতা। ইংরেজি অনুবাদটি বলছি,

Casually,

To see just your shadow,

I passed through

Your house’s gate

Several times.

মোবারকই আলাপটা রাজনীতিতে নিয়ে গেলেন। বলতে শুরু করলেন,আমেরিকার নির্বাচনটা মোটেই পানসে নয়। প্রতিদিনই উত্তেজনা চলছে। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির রগরগে সংবাদ বেরোচ্ছে।

এমন সংবাদে মোবারক বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠেন সব সময়। তুললেন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাবেক মডেল অ্যামি ডরিসের অভিযোগের কথা। ২৩ বছর আগে ইউএস ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট দেখতে ছেলেবন্ধুসহ গিয়েছিলেন অ্যামি। ট্রাম্প সেখানেই হাত বাড়িয়েছেন! ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নতুন নয়। যৌনকর্মী স্টর্মি ড্যানিয়েলের কথাও পাড়লেন মোবারক।

জো বাইডেনের বিরুদ্ধেও এমন অভিযোগ উঠেছিল নির্বাচনী প্রচারের শুরুতে।

–এসব কী হচ্ছে জর্জ! মুখে মুখে তোমরা আর কত নীতিকথা বলবে। সব তো শেষ করে দিচ্ছ। সারা বিশ্বের লোকজন কী ভাবছে আমেরিকানদের নিয়ে?

–বিশ্বের লোকজন অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এসবই এখন ‘নতুন স্বাভাবিক’।

বিচারক রুথ গিন্সবার্গের জায়গায় ট্রাম্প বলেছেন একজন নারী বিচারপতিকেই নিয়োগ দেবেন তিনি। বলেছেন, পুরুষদের চেয়ে নারীদের বেশি ভালোবাসেন তিনি।

–নারীদের আমিও বেশি ভালোবাসি মোবারক।