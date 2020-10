মার্কিন নির্বাচনের আগে ‘অক্টোবর সারপ্রাইজ’

আইআরএস অফিসার বিনয়ের সঙ্গে বলেন, তোমার আয় নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন অন্য জায়গায়।

–কি সেটা?

দেখা যাচ্ছে, ব্যবসার ব্যয় হিসেবে আয়কর দাখিলে দেখানো হয়েছে, বার কয়েক তোমার স্ত্রী–কন্যার ইসরায়েল ভ্রমণ ব্যয়কে ব্যবসার লোকসান হিসেবে দেখানো হয়েছে।

–অফিসার, আমাদের মুদির দোকানে ডেলিভারি সার্ভিসও আছে!

উচ্ছ্বসিত মোবারক বললেন, ব্রুকলিন থেকে তেল আবিবে ডেলিভারি সার্ভিস! জব্বর বলেছ সু! একদম ট্রাম্পের যুক্তি!

হঠাৎই আড্ডায় নীরবতা চলে আসে। কেউ কোনো কথা বলছে না।

ফাতিমা টেক্সট করে জানতে চাচ্ছেন, আমরা কী নিয়ে আলাপ করছি আজ?

বন্ধু মোবারককে জানাই, তাঁর স্ত্রী টেক্সট করেছেন।

–তোমাকে যখন টেক্সট করেছে! তুমিই জানাও!

–এ বিভ্রান্তির সন্ধ্যায় চলো রবীন্দ্রনাথের একটা চার লাইনের কবিতা শুনি!

শাহানা উৎসুক হয়ে কবিতাটা শোনেন,

‘স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে,

ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা।

গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে

গভীরে খুঁজিতে নিজ সীমা।’

ইংরেজি অনুবাদটা পাঠিয়ে দিই ফাতিমাকে,

In the mountain, stillness surges up

to explore its own height;

in the lake, movement stands still

to contemplate its own depth.