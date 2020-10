পেগি ও হোয়াইট হাউসের কেলেঙ্কারি

‘জুতো আবিষ্কার’ কবিতাটি এমন পরিস্থিতে একদমই মানানসই হবে না। দ্রুত বাতিল করে দিই চিন্তা। বাংলা সাহিত্যে নারীর পদ সৌন্দর্য বর্ণনা খুঁজছিলাম।

নিজেকে ব্যর্থ কবিতা প্রেমিক মনে হচ্ছিল। ফাতিমা টের পেলেন।

পা আর পাদুকার দিকে তাকিয়ে তো বলতে পারি না, চুল তার কবেকার...

নিজেকে খুব আনস্মার্ট মনে হচ্ছিল।

–কোন কবিতা খুঁজে পাওয়া না গেলে আমি সাহায্য করতে পারি।

মিসরীয় সভ্যতার পুরোনো একটি কবিতার অনুবাদ বলে দিচ্ছি। পরেরবার কোন নারীর পা দেখে বলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হবে না আপনাকে!

ফাতিমা শুরু করে দিলেন,

Her legs parade her beauty;

With graceful step she treads the ground,

Captures my heart by her movements.

She causes all men's necks

To turn about to see her;

Joy has he whom she embraces,

খ্রিষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগের কোন সময়ের লেখা। মিসরের সবচেয়ে পুরোনো সাহিত্যের সংগ্রহশালায় কবিতাটা আছে বলে জানালেন ফাতিমা।

মোবারকের অগ্নিচোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় কবিতা প্রসঙ্গটি এড়ানোর চেষ্টা করছিলাম।

শাহানাই প্রসঙ্গ থেকে উদ্ধার করলেন।

–মি. জর্জ, নাতালিয়া নিশ্চয়ই ভালো আছেন। এ নিয়ে এখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই! চলেন নির্বাচন নিয়ে কথা বলি।

দিন দিন শাহানা আমাদের অবাকই করছেন। জম্পেশ আড্ডার মানুষ হয়ে উঠেছেন। বহু জনমিশ্রণের এ দেশে এভাবেই মানুষ আপন হয়ে উঠে। মোবারক প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন।

–কত কারণে কতজনের মন খারাপ! ৩ নভেম্বরের আগে–পরে এমন মন খারাপের ঘটনা আরও ঘটবে।