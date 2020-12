নিজেকে সময় দিন

আধুনিক জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযুক্তি ঘটিয়েছেন সাধ গুরু। তিনি বললেন, ওনার এক প্রাণবন্ত মাসির জীবন যখন সবকিছু প্রাপ্তির শেষে ঝরে গেল, তখন তিনি আবিষ্কার করলেন মনস্তত্ত্ব আর দেহতত্ত্বের মাঝখানে মানুষের একটা কিছু থাকা প্রয়োজন, যাতে সে দিন শেষে নিজেকে শেষ বলে না ভাবে। জীবনে প্রয়োজন এক বিন্দু স্পিরিচুয়াল সম্পর্ক। সেটার জন্যই তিনি ঈশা ক্রিয়া নামে একটি ধ্যান তৈরি করেন। যা বলছে, ‘I am not a body, I am not a mind’। পৃথিবীজুড়ে ১০ মিলিয়ন মানুষ এটি অনুশীলন করে। আমাদের এই আত্মা যখন এই বার্তা গ্রহণ করছে, তখন প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ঊর্ধ্বে সব অবস্থান করছে, যা মানুষকে অন্য রকম প্রশান্তি দেয়। ঊর্মিকে (অকালে ঝরে যাওয়া আমার বোনের মেয়ে) হারানোর পর এটি করে আমিও বের হয়ে এসেছিলাম এক কঠিন পরিস্থিতি থেকে।

মানুষের জীবনে যখন সমস্যা আসে, পৃথিবীতে মানুষ তখন ফেরেশতা খোঁজে। কোনো ফেরেশতা আসবে, সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। আরেক হলো, মানুষ তুমি নিজেই ফেরেশতা হয়ে যাও। ফেরেশতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন তার চেয়ে সহজ নিজে বনে যাওয়া। ফেরেশতা মানে এনজেল। আমরা জানি এনজেল উড়ে। তেমন উড়তে পারা। উড়া তখনই সম্ভব, যখন আপনি নিজেকে হালকা রাখতে পারবেন। মন থেকে ভারী পাথর সরিয়ে ফেলতে পারবেন। যাকে ইংরেজিতে বলে ‘light feelings’। স্পিরিচুয়ালিটি বলে ফেরেশতা বনে যাও। এর জন্য প্রয়োজন মনের পরিশুদ্ধতা। কী কী আমাদের মনকে ভারী করে, তা চেক করা প্রয়োজন। নিজেকে হালকা রাখতে পারলে দেখা যাবে এনজেল অফিস করছে, এনজেল রোগী দেখছে, এনজেল বাজার করছে। এনজেল সব করছে। মনের বিশুদ্ধতার জন্য কারও প্রতি বিদ্বেষমূলক চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। সত্য-সুন্দর এটিই স্পিরিচুয়ালিটি। মানুষ যখন সত্যের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করে, তখন সমস্যা আপনা-আপনি কমে যায়। এ জন্য হয়তো আমাদের বন্দী জীবন এসেছে। আমরা সত্য থেকে বহু দূর ছিটকে পড়েছি।

বহু বছর পর নিজেকে পরিপূর্ণভাবে দেখার ইচ্ছা জাগল। সেই ইচ্ছাই একটু একটু করে বদলে দিয়েছে আমাকে। মনে হয়, কত মিথ্যা এক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি। যখন মার্কেটিংয়ে এমবিএ করি, তখন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির মার্কেটিংয়ের শিক্ষক তানভির স্যার একদিন কথা প্রসঙ্গেই আলোচনা করেছিলেন, মিস ম্যানেজমেন্ট। নাহ, কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়, মানব জীবনের মিস ম্যানেজমেন্ট নিয়েই কথা হয়েছিল। সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বন্ধুকে এটিও ব্যাখ্যা করলাম। সে আবার এটির ভিডিও বানানোর অনুরোধ করল। দূরে দাঁড়িয়ে থেকে আজ যখন দেখি, তখন মনে হয় বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে এই মিস ম্যানেজমেন্ট কাজ করে।