নিউইয়র্কের জীবন

ডিজিটাল যুগে যখন ডিজিটের সঙ্গে দিন কাটে, তখন প্রকৃতির কাছে গেলেও আমাদের চোখ থাকে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লেতে। একদিন ফোন সার্ভিসিংয়ের জন্য অ্যাপল স্টোরে রেখে যখন সেন্ট্রাল পার্কের গভীরে একা হাঁটছিলাম, মনে হলো প্রকৃতিকে অন্যভাবে দেখার সুযোগ হলো। একটা কাঠবিড়ালি যার কাছে খাবার বিরাট একটা ব্যাপার। পাখিরা সারাক্ষণ কিচিরমিচির করছে। বরফে গাছগুলো ঢাকা। না আছে পাতা, না কোনো ফল-ওরা কী খাবে? ভ্রমণকারীরা তেমন নেই। খাদ্যের অভাব। আমার আশপাশে ওরা ঘুরল কিন্তু আমার কাছে দেওয়ার মতো কিছু নেই। কে যেন বলল, ওদের জন্য খাবার আনা উচিত ছিল। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। বাসার আশপাশের পাখিরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে যদিও সকালে তাদের দুই তিন দফা খাবার দিয়েছি। সন্ধ্যা নেমে এলে ক্ষুধার্ত হয়েই চলে যাবে। ফোন করে মেয়েকে বললাম। সে ভুলে গেছে দিতে। সেই রাতে মন কেমন খচখচ করল। নিজের বাচ্চা না খেয়ে থাকলে যেমন মনে হয়, তেমনটা হলো। মেয়েকে বুঝিয়ে বললাম, আর যেন এমন না হয়। একদিন বলল, কবুতর মানুষ চেনে। আমাকে দেখে ওরা আসছিল না। পরে আমি ইউটিউব থেকে তাদের সঙ্গীদের ডাকার ভিডিও ছেড়েছি। এরা তখন কনফিউজড হয়ে গেছে, তবে খেতে এসেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এরা গলায় কখন কোন শব্দ করে তুমি কীভাবে জানলে? সে বলে, ‘Thay passing their whole life having sex and eating.’ ভোরে পাখিরা বেশি কিচিরমিচির কেন করে জানো? তখন তারা সঙ্গীদের ডাকে। মনে পড়ল, মেয়ে জীববিজ্ঞানের প্রজেক্ট করতে গিয়ে ডকুমেন্টারি দেখছিল আর মাঝে মাঝে সব তথ্য জানাচ্ছিল।