জর্জ-মোবারকের ভঙ্গুর বিকেলের মেরামত

শেষ পর্যন্ত জানা গেল, আমেরিকান বা ফরাসি লোকজনের জন্য ফোন কলটি ছিল লং ডিস্টেন্সের। আফগান লোকটির জন্য নরক কর্তৃপক্ষের কাছে করা ফোন কল লোকাল। লোকাল কল সবসমই ফ্রি! ২০০১ সালে জর্জ ও মোবারককে নিয়ে আড্ডার সেই সন্ধ্যার কথা মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। তার আগে মোবারকই স্মরণ করিয়ে দিলেন।

—মনে নেই ইব্বি, সেদিন আমি বলেছিলাম ‘Afganistan is the graveyard of empires ’। আজ এই লোরেল গ্রোভ কবরস্থানে দাঁড়িয়ে আবারও বলতে চাই, আফগানিস্তান সাম্রাজ্যের কবরস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারি শুরু হওয়ার পর তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের দেওয়া বক্তৃতার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সময়টি হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করল না।

স্টেট অব ইউনিয়ন বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে ২০০৪ সালের ২০ জানুয়ারি জর্জ বুশ বলেছিলেন, আফগানিস্তানের নারী-পুরুষেরা জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করে একটি স্বাধীন এবং গর্বের জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলছে। যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু হিসেবে তাদের পাশে থাকায় নিজেদের সম্মানিত মনে করছে বলে জর্জ বুশ বলেছিলেন।

কবরস্থান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ ধরে সবাই হাঁটছিলেন। ফটকের বাইরেই পানশালায় সন্ধ্যাটি কাটানোর সিদ্ধান্ত। জর্জকে কোনো অবস্থায়ই মুডে পাওয়া যাচ্ছে না। নিজেই পরিস্থিতি থেকে যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন।

—স্যু, আপনাকে শাড়িতে চমৎকার দেখাচ্ছে।

বাঙালি নারীদের শাড়িতেই সবচেয়ে সুন্দর লাগে। সায় দিলাম।

—তোমার তো তা লাগবেই ইব্বি!

মোবারক আলাপকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এমন টের পেয়ে জর্জ থামানোর চেষ্টা করেন।

—শাড়ি পরার সুবিধা অসুবিধা নিয়ে মোবারকের জানা বিষয়গুলো আমরা পান করতে করতে জেনে নেব। স্যু, এবারে আপনি কিছু বলেন।

—তাই হোক!