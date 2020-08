এ দেশ মোবারকদেরও

‘সহসা ফিরিয়ে চোখ দিয়ে দেখি দূর পূবাকাশে

তরুণ রক্তের মতো জাগে লাল সাহসী অরুণ

............।

ধারালো বর্শার মতো স্বর্ণময় সূর্যরশ্মি ফলা

কীন ব্রিজে আঘাত হানে। শুরু হয় জনতার চলা।

কায়রো ইউনিভার্সিটি স্নাতক কবিতার ভক্ত ফাতিমাকে কবিতাটির অনুবাদ শোনাই।

–টার্নপাইকে সূর্যোদয় দেখলে কি লিখতেন তোমার কবি?

বলেই, নামা না–জানা কোন মিসরীয় কবির কবিতা থেকে পাঠ করতে লাগলেন ফাতিমা।

‘I wish I were your mirror so that you always looked at me...’

নীল নদের তীরে ভালোবাসায় কাতর কোন এক কবির লেখা। কবিতাটি মধ্যযুগের আগে রচিত বলে ফাতিমা মনে করেন। আমি গাড়ির মিররে ফাতেমাকে দেখছিলাম।

ভালোবাসার উচ্ছলতা নীল নদের পাড়ে যা, টার্নপাইকেও তাই। শত শতাব্দীর পুরোনো ভালোবাসার উচ্চারণের সঙ্গে আজকের ভালোবাসার উচ্চারণে হয়তো ফারাক আছে। ভাবে কোন ফারাক নেই! ফারাক নেই হৃদয়ের ব্যাকুলতার!

মোবারক নিশ্চুপ গাড়ি চালাচ্ছেন। এর মধ্যেই জর্জ ফোনে জানালেন, তিনি পৌঁছে গেছেন। নাতালিয়াকে ফিফথ অ্যাভিনিউয়ে নামিয়ে তিনি ফ্রিডম টাওয়ারের দিকে চলে যাচ্ছেন।

মোবারক ঝাড়ি দিলেন। দেখলে, ‘তোমাদের কবিতার বকবকানির কারণে ব্যাটা জর্জ আমাদের চেয়ে আগে পৌঁছে গেল!’

ফাতিমা হাসেন। বলেন, কবিতার তো তুমি কিছুই বুঝো না মোবারক। ভাগ্যিস তোমার একজন কবিতাপ্রেমী বন্ধু আছে!

–মোবারক, আমি ফিফথ অ্যাভিনিউয়ে নেমে যাচ্ছি। ফাতিমা আর নাতালিয়াকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। নিউইয়র্কের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ। আমি তাদের সঙ্গে থেকে যাই।

ফাতিমাও সায় দিলেন।