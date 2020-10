এবার হারবে না তো জনতা?

বন্ধুর কাছে বসে মোবারক যেন সংহতি জানাচ্ছেন। পাশাপাশি বসে আছেন শাহানা ও ফাতিমা। জর্জ আর মোবারকের বিমর্ষ বদন। অন্য দুই মুখ দেখতে গিয়েও কমেডি মিস করতে চাই না! ফাতিমা ও শাহানা দুজনই পাশে বসার অনুরোধ জানালেন।

কমেডি ক্লাবের একজন কর্মী একটি চিরকুট নিয়ে উপস্থিত। জানাল, এখানে আমার জন্য একটা বার্তা পাঠিয়েছেন অনুষ্ঠানের সহপরিচালক!

বুঝলাম, লোরেইনের চিরকুট।

‘Ibby, how is life under Trump's America? Get used to it!’

শো শুরু হবে মিনিট দু-একের মধ্যে। হঠাৎই খেয়াল হলো মৃদুলয়ে গানটি বাজছে!

I used to reach for you when

I got lost along the way

I used to listen

You always had the just right thing to say

I used to follow you

Never really cared where we would go

Fast or slow

To anywhere at all

We used to have this figured out

We used to…

ক্রিস ডাউট্রির গান। অনেক দিন পর শুনলাম। লোরেইনের প্রিয় গান!