আসুন, নিজেকেই জয় করি

সাহিত্যে নোবেল পদক জয় নিয়ে আলোচনা জমে উঠেছে। কবির নামের উচ্চারণ কেমন হবে, এ নিয়ে মিসরীয় বন্ধু মোবারকের সঙ্গে তর্কে নেমে গেছেন জর্জ।

শাহানা ফিসফিস করে বলছিলেন, এরাই ইব্বি আর সু বলে আমাদের নাম উচ্চারণ করে থাকে। এদের কাছ থেকে নোবেলজয়ী কবির নামের উচ্চারণ আমাদের না শুনলেও চলবে!

মোবারকের বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে আড্ডা বসেছে। শীত আসি আসি করছে। ভরা সন্ধ্যায় চাঁদের আলো। আঙিনার সীমানাজুড়ে সারি সারি গাছের ওপর ভর জোনাকির অবারিত হাতছানি। ‘আমেরিকান হোলি’ নামে একধরনের স্থানীয় গাছে লাল আর হলুদের রং। প্রকৃতির মনকাড়া আবহাওয়া!

শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছেন মোবারকের স্ত্রী ফাতিমা। মিসরীয় ঐতিহ্যের মেরুন রঙের ‘কাফতান’ নামের ড্রেস পরেছেন।

আমার আগে শাহানাই ফাতিমার ড্রেসের প্রশংসা করে ফেললেন। কাফতান নেমের ড্রেসটি পরার ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা ফাতিমা আমাকেই দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই জানালেন, নাতালিয়া ইউক্রেনে খুব ব্যস্ত সময় পার করছেন বলে জানিয়েছেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন।

–কিসের এত ব্যস্ততা! দেখো গিয়ে, সাবেক কোন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে!

জর্জকে খ্যাপানোর চেষ্টা মোবারকের। স্ত্রীকে নিয়ে বন্ধুর এমন কথা এড়িয়েই গেলেন তিনি।

খাঁটি মিসরীয় সল্টেড ক্রাঞ্চি বাদাম পরিবেশন করছিলেন ফাতিমা। সঙ্গে নোবেলজয়ী কবি লুইস গ্লুকের কবিতার লাইন ছুড়ে দিলেন—

No wonder you are the way you are,

afraid of blood, your women

like one brick wall after another.