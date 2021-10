মেঘের কোলে তারার আলো

বাড়িতে ফিরে রাহাত তার এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে ঘটনাটি নিয়ে সে রাতে ফোনে আলাপ করল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ওই বন্ধু গম্ভীর হয়ে বলল, ‘বন্ধু, এসব ঘটনা আজকাল নতুন কিছু না। হামেশাই হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কারণ হলো, আমাদের দেশে ক্ষমতাবান এবং রাজনীতিকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত এসব যুবকের জন্য কোনো সক্রিয় কর্মপন্থার ব্যবস্থা না করছেন, ততক্ষণ এর কোনো সমাধান নেই। বরং দেশে আরও ভয়াবহ দুর্যোগ আসার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এসব কর্মহীন, উদ্দেশ্যবিহীন যুবক-যুবতীদের এক শ্রেণির কুচক্রী মহল নানা অপকর্মে ব্যবহার করে দেশের চরম সর্বনাশ ডেকে আনছে এবং ভবিষ্যতেও আনবে।’

—তা হলে এর প্রতিকার?—রাহাতের উদ্বেগ জড়ানো প্রশ্ন।

—এর সহজ উপায় হলো, ওদের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবা। বন্ধু, তুমি তো জানো empty brain is devils workshop, আর আমাদের সরকারি অফিসারদের এ কথাটা বোঝা উচিত যে, public service is not a platform for personal gain।’

রাহাত মির্জা বন্ধুর কথা শুনে সারা রাত ভাবল। তাহলে দেশের এই অবনতির জন্য সে একা কী করতে পারে? শুধু শুধু এই যুব সমাজকে সব দোষ দেওয়া যায় না। ওদের সুপথ দেখালে নিশ্চয়ই ওরা অনেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

পুলিশের চাকরির জীবনে প্রথম কার্যালয় মুন্সিগঞ্জে যোগ দেওয়ার পরেই রাহাত মনস্থ করল, সেখানকার বেকার যুব সমাজের মধ্যে যত দূর সম্ভব শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে, যেন তারা চতুর, স্বার্থবাদী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের মোহজালে না পড়ে। এদিকে সে এ-ও জানে, মানুষ পুলিশের চাকরি সুনজরে দেখে না। রাহাত ভাবে সে পারবে কি জনসাধারণের কাছে এই ভুল ধারণা ভাঙতে? চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?

রাহাত কাজে যোগ দিয়ে প্রথমেই সেখানকার স্কুল-কলেজের ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল। সে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সক্ষম হলো, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যত দূর সম্ভব রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষা জীবন শেষে প্রয়োজনে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা।