নিউইয়র্ক নগর আমি আর প্রকৃতি

তেমন কোনো গুহা দেখা। কিন্তু মেয়ে আমাকে আর সেখানে যেতে দিল না। আমি খুশি মনেই মেয়ের রায় মেনে নিলাম। বুঝতে পারি, মেয়েরা এক সময় মা হয়ে যায়। এই যে নাক বন্দী মাস্ক! আমি সুযোগ পেলেই নামিয়ে রাখি। এ জন্য কয়েকবার ভর্ৎসনা শুনেছি। কে কাকে খেয়াল করার কথা? শুনি বলছে, Every ten seconds do I have to remind you that put your musk properly? আমি সুবোধ বালিকার মতো সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক ঠিক করি। এ যেন আমার পুনর্জন্ম। আট ছেলেমেয়ের মাঝখানে আমার জন্ম। এত খেয়াল আমার মা রেখেছেন কিনা ঠিক মনে করতে পারলাম না। এমন মধুর ভালোবাসায় আমি সিক্ত। লকডাউন, কোয়ারেন্টিন, খুব বুঝেশুনে চলার এই চ্যালেঞ্জিং জীবন আমার ভালোই কেটে যাচ্ছে।