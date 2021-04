অসাধারণ মেধাবী সন্তান শায়ান

ইউটিউবে শায়ানের কিছু ভিডিও চিত্র রয়েছে, যা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণার হতে পারে। অটিজম সচেতনতার মাস এপ্রিলের ২৩ তারিখ ইউটিউব চ্যানেলে শায়ান ‘Autism is my superpower’ নামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। নিজের অটিজমকে জানতে, বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারা শায়ান ওই ভিডিও চিত্রে বলেছে, ‘It makes me different and different is the best thing that somebody could ever be!’ এ রকম আরও ভিডিও চিত্র শায়ানের রয়েছে যা সত্যি মনোমুগ্ধকর এবং অনুপ্রেরণামূলক।

শুধু শৈল্পিক গুনেই নয়, শায়ান পড়াশোনাতেও মেধাবী। তিন বছর বয়সে সে প্রথম শ্রেণির বই পড়ার দক্ষতা অর্জন করে। মাত্র ১৮ মাস বয়সে সে ২৫০টি শব্দ চিনতে পারত। স্কুলে পড়া এবং গণিতে উচ্চ কার্যকারিতা তার। বাড়িতেও প্রচুর বই পড়তে পছন্দ করে শায়ান। সে কারণে তার শব্দ ভান্ডার খুবই শক্তিশালী। শায়ান বন্ধুপরায়ণ, মিশুক এবং দায়িত্বশীল।

আনা আমান বলেন, ‘শায়ান শিখতে পছন্দ করে। প্রশ্ন করে করে শেখে সে।’ তিনি বলেন, শায়ান গান, অভিনয় ও মুভি খুব পছন্দ করে। অভিনয়ের জন্য ১৩০টি দেশ থেকে ১২০০ প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে ৩০০ বাচ্চাকে বাছাই করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক থেকে ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে শায়ান নির্বাচিত হয়েছিল।

ভবিষ্যতে কী হতে চায় শায়ান—এই প্রশ্নে শায়ানের মা আনা আমান জানান, শায়ানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনেক। প্রথমে সে সুরকার হতে চায়। তারপর অভিনেতা এবং সবশেষে মুভি মেকার হতে চায়।

শায়ানের পছন্দের তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করা। বিশেষ করে বাংলাদেশ ভ্রমণ এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ তার। থিয়েটারে যেতে পছন্দ করে। তবে তার অপছন্দের দিকও আছে। পরীক্ষায় ফল একটু খারাপ হলে খুবই হতাশ হয়ে পড়ে সে। পরিবারের কাউকে হতাশ দেখতে পছন্দ করে না শায়ান। বিশেষ করে, মাকে সব সময় খুশি দেখতে চায়।