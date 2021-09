নিউইয়র্ক টাইমস ও ভাতিজি মেরির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা

মেরি ট্রাম্পের বড় ভাই ফ্রেডের মেয়ে। মেরির বাবা ফ্রেড ৪১ বছর বয়সে ১৯৮১ সালে মারা যান। মেরি এখনো তাঁর চাচার দায়ের করা মামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

মেরি নথি গোপন রাখার চুক্তি ভঙ্গ করেছেন বলে ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন। ২০২০ সালে ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’’ নামে মেরির বইয়ের সূত্র ধরে নিউইয়র্ক টাইমসের ওই প্রতিবেদনের সূত্র ছিলেন মেরি নিজে। মেরি আরও দাবি করেন, তাঁর বই প্রকাশ ঠেকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন ট্রাম্প।