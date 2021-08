মার্কিন মুলুকে রবীন্দ্রনাথ

১৯১৩ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে ত্যাগ করার পরই ম্যাকমিলান কোম্পানি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে এক সঙ্গে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলে মার্কিন পত্রিকায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। পরের দেড় বছরে রবীন্দ্রনাথের সাতটি বই যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের সৌম্য শান্ত মূর্তি, বেশভূষা সবকিছু মিলিয়েই বিদেশিদের কাছে তাঁকে ভিন্ন মনে হয়েছে। কারও কারও কাছে তিনি রহস্যময় কবি, কারও সাধু, আবার কারও কাছে তিনি কবির মতোই দেখতে।

১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বরে আবার যুক্তরাষ্ট্রে যান রবীন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য কিছুটা বৈষয়িক। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কারণে সে দেশে তিনি তখন সুপরিচিত। সেই সুযোগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জন্য মার্কিন মুলুক থেকে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবলেন। নিউইয়র্কের একটি সংস্থা তাঁকে পুরো দেশে মোট ৪০টি ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। প্রতি বক্তৃতার জন্য ৫০০ ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তাঁর ওই সব বক্তৃতা ‘ন্যাশনালিজম ও পারসোনালিটি’ বইয়ে আছে। নিউইয়র্কে দেওয়া ভাষণ সম্পর্কে একটি সাময়িকী লিখেছিল—‘the lecture was one of the most remarkable one, from many standpoints, ever heard in Newyork’।