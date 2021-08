গেটিসবার্গে একদিন

গেটিসবার্গ মিউজিয়ামে আব্রাহাম লিংকনের ভাস্কর্যের সামনে লেখক

পেনসিলভানিয়ার বিখ্যাত শহর গেটিসবার্গে ভ্রমণে গিয়ে গৃহযুদ্ধের (সিভিল ওয়ার) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলো। মনে হলো, আমরা যেন টাইম মেশিনে চড়ে চলে গিয়েছিলাম ১৮৬৩ সালে। কীভাবে? এর আগে জেনে নিই গেটিসবার্গ কেন বিখ্যাত।

Government by the people, for the people, of the people—স্কুলে পৌরনীতি বইয়ে গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাটা পড়েছিলাম, সবার মনে আছে নিশ্চয়ই। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই সংজ্ঞাটা দিয়েছিলেন গেটিসবার্গ ভাষণে। তিন মিনিটের কম সময়ের সেই ভাষণকে বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষণের একটি। সম্প্রতি বেড়াতে গিয়েছিলাম পেনসিলভানিয়ার শহর গেটিসবার্গ।

৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালের এই দিনে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। টমাস জেফারসন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেছিলেন। জন অ্যাডামস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের মতো ‘ফাউন্ডিং ফাদার’রা সংবিধান রচনা করেছিলেন।