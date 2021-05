কানাডার সব্যসাচী কবি ও গবেষক ব্রুস মায়ার্স

কানাডিয়ান শিক্ষা ও সাহিত্যে তাঁর বহুমাত্রিক সৃজনশীল চর্চার দীর্ঘ পথচলায় সম্মানিত ও অভিষিক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারের পাশাপাশি নানা ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন অসংখ্যবার। উত্তর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবিতার গ্রন্থ হিসেবে মনোনীত ‘দ্য সিজনস: দ্য হান্ড্রেড সনেটস’ এর জন্য তিনি আইপি গোল্ড মেডেলে অভিষিক্ত হয়েছেন। ১৯৮৭ সালে পেয়েছেন কানাডার অন্টারিও আর্ট কাউন্সিল লিটারারি গ্রান্ট। কানাডার সিবিসি রেডিওতে মাইকেল এনরাইটের সঙ্গে সম্প্রচারকৃত ‘দ্য গ্রেট বুকস ফর দিস মর্নিং’ শ্রেষ্ঠ ধারাবাহিক হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ব্রুস সব পরিস্থিতে নিয়মিত লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, লেখক হিসেবে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আর বিশ্বাস ধারণ করেন। তাঁর মতে, লেখার মাধ্যমে চিন্তার প্রকৃত মুক্তি লাভ সম্ভব। তাই অবিরল ধারায় লেখার চর্চায় নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও লেখকের মূল দর্শন হলো যথেষ্ট পাঠাভ্যাস রাখা এবং ধৈর্য সহকারে নিয়মিত স্বকীয় স্বতন্ত্র ধারায় লেখার চর্চা। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য—Never write like anyone else. Write like yourself. Pay the price and await the outcome. Copying other people is not art. It is manufacturing.