মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে বই

নির্মল আনন্দ দানে বই হলো নিরাপদ সঙ্গী। বই পড়লে মানুষ অপেক্ষাকৃত মানবিক ও মহৎ হয়। এর সান্নিধ্যে ঘটে আত্মশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি। বই পাঠ মনের কলুষতা দূর করে, ন্যায় অন্যায় বোধ প্রখর হয়। ব্রিটিশ লেখক ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেন—‘Books are the mirrors of the soul.’

জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য বইয়ের বিকল্প নেই। যত বেশি বই পড়া যায় তত বেশি নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়। এ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জন। এই জ্ঞান কখনো নিঃশেষ হয় না। মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে বই। হৃদয়কে রাখে আলোকিত, উদ্ভাসিত। বই পড়লে অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত হয়, বই পড়া মানুষ অপেক্ষাকৃত মানবিক ও মহৎ হয়।

আলোকিত মানুষ, পরিবার, সমাজ গড়তে হলে চেতনা যন্ত্র সক্রিয় ও সচেতন থাকা চাই। আর এর পেছনে বই পড়ার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। যারা লেখালেখি করেন, তাঁদের তো অবশ্য অবশ্যই বই পড়া দরকার। তাঁদের জন্য বই মৌলিক চাহিদার মতো। কল্পনার বিস্তৃতি, শব্দভান্ডার সমৃদ্ধি এবং দক্ষ লেখনী শৈলীর জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। ভালো পাঠক না হলে ভালো লেখক হওয়া অসম্ভব।