ক্ষণিকের আনন্দের গভীরতা

পক্ষান্তরে, মন যদি বলে সমস্যা না। আজকে আমি যা আছে তাই নিয়ে খুশি থাকব, তাহলে মন তাতেই আনন্দ পাবে। মনে তখন কোনো ভার থাকবে না। এ জন্য প্রয়োজন মনকে একটা লাইন শেখানো, I accept the people/world/situations as it is . মানে মনকে শেখানো, এ পৃথিবী যেমন তেমন ভাবে গ্রহণ করতে হবে। মন যখন শিখে ফেলবে তখন আর কোনো প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন যখন বন্ধ তখন দুঃখী হওয়ার প্রশ্ন আসবে না।

বিনা চাহিদায় যখন কিছু পাওয়া যায় তা যে আনন্দ দেয় আর কিছুতে সে আনন্দ পাওয়া যায় না। এ জন্য চাহিদা কমাতে হবে। আমার এ চাহিদাহীন জীবনে নিউইয়র্কে ছেলেবেলার বন্ধু নেলীর আগমন এ রকম কিছু। অপরিসীম ভালোবাসা আর আনন্দের স্পর্শ। মনে পড়ে গেল স্কুল জীবনে একজন আরেকজনের বাসায় বেড়ানোর কথা। এই বন্ধুত্ব এমন যে, এখানে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, কোনো হিংসা বিদ্বেষ নেই। খারাপ লাগলে কিছু আমরা নির্দ্বিধায় বলে দিই। এতে মান অভিমানও নাই। আমরা জল তরঙ্গের ঢেউ তুলে সেই ছেলেবেলার মতো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছি। কখনো গভীর কোনো বিষয়ে আলোচনা। না চাওয়ার মাঝে এ পাওয়া যেন অন্য রকম। এ আনন্দ ক্ষণিকের কিন্তু এর গভীরতা অনেক।