আমি তিন সপ্তাহের জন্য দেশে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠে গেল। ফ্রিজগুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে একটুও অবাক হলাম না। হাজারো বাটিভর্তি ভাত, মাছ, মাংস, তরকারি, বিরিয়ানি—কেবল পোকা হওয়া বাকি। আমার অবর্তমানে কেউ কেউ বাপ-বেটার জন্য রান্না করে পাঠিয়েছিলেন মূল্যবান সময় ব্যয় করে, যার সঙ্গে শুধু পরিশ্রমই নয় বরং মায়া, মমতা, চিন্তা (ওদের জন্য কিছু করার চিন্তা) জড়িয়ে ছিল। কিন্তু আমার পি পু, ফি শু–রা ওই খাবার খায়ওনি, ফেলেওনি! খাবারগুলো রেফ্রিজারেটর থেকে ফেলতে গিয়ে আমার খুব খারাপ লাগছিল । এরা এত অলস! দুজনে খাবার কিনে খেয়েছে, তবু ফ্রিজ খুলে খাবার বের করে খায়নি! প্লেট ধুতে হবে, খাবার গরম করতে হবে, খাওয়া শেষে আবার থালা–বাটি–চামচ ধুতে হবে...অনেক কাজ! তার চেয়ে হোটেলের প্যাকেটই ভালো। পি পু, ফি শু!

লন্ড্রি মেশিনের মধ্যে বাপ-বেটার অধা ভেজা কাপড়চোপড়। মেশিনের সুইচ অন করলেই কাপড়গুলো পচত না; কিন্তু তা তারা করেনি। কারণ, সেটা করলে আরও কিছু কাজও তাদের করতে হতো... ধোয়া কাপড়গুলো শুকাতে দিতে হতো এবং তারপরে সেগুলো গুছিয়ে রাখতে হতো! এই বিশাল কাজ তারা কেন করবে, করব শুধু আমি। আমার অবর্তমানে তারা দুজনে মিলে বাড়িকে মিউজিয়াম পর্যায়ে উন্নীত করেছে!

তাদের দুজনকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আমার সঙ্গে এত বছর থেকেও কিছুই শিখলে না? এ রকম করে কীভাবে থাকতে পারলে তোমরা! ছেলের বাবা দাঁত বের করে উত্তর দিল, ‘একটু কষ্ট করেই থেকেছি!’ ছেলেও সহাস্যবদনে জানাল, ‘too much work. I can’t do that all by myself.’ তাদের বললাম, ‘কাল থেকে আমার ক্লাস, এখন বাজারে যাব, না ক্লিন করব, না রান্না করব, না ঘুমাব, না পড়ব?’